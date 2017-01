Sentier des Caps un jour, Sentier des Caps toujours

Parcourir les pistes du Sentier des Caps, c’est s’accorder un moment de pur bonheur, autant pour le corps que pour l’esprit.

Ce bonheur, René Simard le ressent depuis plus de douze ans. Alors que sa conjointe dévalait les pentes du Massif en tant que monitrice, lui découvrait les pistes du Sentier des Caps, raquettes aux pieds. Depuis, c’est le coup de foudre. Client il devient rapidement bénévole puis président de l’organisme entre 2011 et 2014. Aujourd’hui vice-président, monsieur Simard ne cesse de veiller au développement de cette organisation, d’améliorer les conditions de randonné (ski et raquettes) et de peaufiner les services offerts aux randonneurs.

Travaillant à Québec, la route du Sentier des Caps s’emprunte chaque vendredi alors que sa femme et lui viennent se ressourcer dans Charlevoix, dans la jolie demeure acquise il y a quelques années. « Sitôt arrivés au pied de la côte de la Miche, sur la route 138, on a l’impression de partir en vacances. On décolle ! » dit-il sourire aux lèvres, heureux à la pensée de retrouver son terrain de jeux préféré, le Sentier des Caps. Véritable ambassadeur du territoire, il sait s’y prendre pour partager sa passion avec conviction. Tantôt guide dévoué pour le groupe qui s’élance à la découverte du territoire, tantôt généreux bénévole à l’accueil, ce grand amoureux des lieux saura même vous attirer par le ventre avec un Chili préparé avec amour, réchauffé sur le poêle à bois et servi gratuitement au retour d’une belle balade ! Ceci dit, les contributions volontaires pour cette réconfortante attention sont les bienvenues, celles-ci étant réinvesties dans l’organisation pour le bénéfice de ses usagers.

Et qu’est ce qui a tant charmé René Simard au Sentier des Caps? D’abord la beauté des paysages et des panoramas qui s’observent sur l’ensemble des parcours. Puis, une faune diversifiée et sauvage : orignaux et lynx pourraient même vous saluer dans un détour ! Finalement, l’accessibilité des sentiers, qui en fait notamment un site de plein air parfait pour les jeunes familles, et leur diversité.

Neuf refuges peuvent accueillir de quatre à quatorze randonneurs, lesquels peuvent bénéficier du service de transport des bagages. Les parcours de courte et de longue randonnée (allant de 2.2 à 8.3 Km/aller seulement) permettent à tous, débutants ou randonneurs aguerris, de vivre l’expérience d’une immersion totale en nature, entre mer et montagnes.

Cet hiver, le Sentier des Caps, c’est aussi votre terrain de jeux. Passez saluer René !