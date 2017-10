Semi-remorque renversé sur la 138 à Baie-Saint-Paul

Un camion semi-remorque contenant du nitrate d’ammonium s’est renversé sur le côté sur la 138 à Baie-Saint-Paul à la hauteur de l’entreprise les Chapiteaux du monde vers 16 h.

La circulation ne s’effectue que sur une seule voie en alternance et ce sera le cas pendant quelques heures. Il est conseillé aux gens qui doivent quitter Baie-Saint-Paul pour se rendre vers l’Est d’emprunter la Chemin-Saint-Laurent. Plusieurs véhicules d’urgence, dont les pompiers, sont sur les lieux.

« Après avoir nos vérifications, on a ouvert une voie en alternance, car les éléments ne sont pas réunis pour avoir une problématique, affirme Alain Gravel, chef du service incendie de Baie-Saint-Paul. Le nitrate d’ammonium est un engrais qui sert aussi à faire de l’explosif. Mais pour en faire un explosif, il faut qu’il soit mélangé à d’autres produits et aussi il faut qu’il y ait un détonateur. Pour l’instant, ces trois éléments ne sont pas réunis. Par précaution cependant, le camion est à énergie zéro et on garde des jets d’eau disponibles en protection pour l’instant. Quand on va remettre le camion sur ses roues, on va refermer complètement la route le temps de l’opération ».

On ne dénombre pas de blessé. La cause et les circonstances de l’accident sont encore inconnues.