Les secrets de Stéphanie sur les espèces marines…

Stéphanie Pronovost, du Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM), passera les prochaines semaines à faire découvrir aux utilisateurs du traversier Rivière-du-Loup Saint-Siméon les secrets sur les espèces marines

Forte de son expérience de guide-interprète à la Station exploratoire du Saint-Laurent, centre d’interprétation du milieu marin du ROMM à Rivière-du-Loup, cette technicienne en biologie, expliquera le mode de vie et les habitudes des phoques, bélugas, baleines et autres espèces marines, incluant les oiseaux. Le fleuve, la biologie marine, les îles du Saint-Laurent et la géographie particulière de ce territoire marin seront aussi expliqués.

«La Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon est fière de s’associer au ROMM pour offrir cette nouvelle expérience que notre clientèle appréciera certainement. De plus, comme Stéphanie connaît très bien le fleuve, sa présence enrichira l’observation faite en direct des baleines et phoques qui croisent quotidiennement la route du traversier, pour des souvenirs inoubliables. Des jumelles seront mises à la disposition des passagers», explique le directeur général de la Traverse, Serge-Martin Denis. L’historique et l’importance du service de traversier seront aussi expliqués.

«Cette belle collaboration s’inscrit dans le cadre d’un nouveau service offert par le ROMM, qui prévoit le développement et l’animation de programmes éducatifs en mer à bord des navires de différentes compagnies. Cela permet aux gens qui ont la chance de sillonner le fleuve d’apprécier à leur juste valeur toutes ses merveilles», souligne Esther Blier, directrice générale du ROMM.

Stéphanie Pronovost sera à bord les lundis et vendredis lors des départs de 14h45 de Rivière-du-Loup et de 16h30 de Saint-Siméon, du 17 juillet au 25 août. Cette activité s’ajoute à celles déjà en place afin de bonifier l’expérience client de la traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon.

D’une capacité de 100 véhicules et de 400 personnes, le NM Trans St-Laurent accueille plus de 140 000 passagers et 63 000 véhicules annuellement.