Seconde édition du Quillothon pour les soins palliatifs

La seconde édition du Quillothon au profit du Fonds soins palliatifs, de la Fondation de l’hôpital de Baie-Saint-Paul, se tiendra au le samedi 25 février. Les frères Luc, Marc et Francis Ménard tous trois copropriétaires du supermarché IGA de Baie-Saint-Paul.

L’activité., qui a permis de récolter 7 290$ l’an dernier, se déroulera pour une première fois au Quillorama de Baie-Saint-Paul. « Nous avons besoin de tous les partenaires pour atteindre nos objectifs. C’est pour cette raison que nous privilégions le principe d’alternance entre les établissements », explique la directrice générale de la Fondation, Diane Lespérance.

Le Quillothon 2017 n’est pas rattaché à un projet spécifique. « Les besoins sont grands pour l’établissement et les personnes aidées », a indiqué Dre Chantal Simard qui rappelle « que les deux chambres réservées en fin de vie à l’unité de soins de courte durée, financées par le Fonds soins palliatifs, sont très appréciées ». 90% de l’ameublement et des équipements seront transférés dans le nouvel hôpital.

« La cause me touche beaucoup », a déclaré le grand bénévole, Maurice Lavoie qui organise l’événement en collaboration avec Mario Tremblay, propriétaire du Quillorama de Baie-Saint-Paul. « On voit les résultats à l’hôpital. C’est du concret », ajoute-t-il.

L’inscription au Quillothon 2017 a été fixée à 18$ pour un adulte, pour un enfant et à 26 $ pour un duo parent-enfant pour trois parties. La formule de jeu retenue est 9 un abat.

Simultanément aux quilles, une journée de billard se prépare dans la section bar du Quillorama. Une partie de l’argent récolté sera versée au Fonds soins palliatifs, a confirmé Mario Tremblay.