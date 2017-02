Secondaire en spectacles: Ils l’ont fait!

Ils n’étaient que 8, cette année, 8 courageux à monter sur scène, dont plusieurs pour la première fois. Du nombre, les vétérans et accomplis Marion Sylvain et Loïc Lahaie ont séduit le jury qui leur a donné un laissez-passer mérité pour la finale régionale qui se tiendra à Québec en mars.

Pour Marion Sylvain, il s’agit d’une première. «En 4 ans, j’ai à peu près tout eu…La 1ère année le coup de cœur du jury, la 2e année le prix d’Animation Baie-Saint-Paul, la 3e année Le prix du Festif!, mais là, je vais représenter mon école et je suis très fière de ça car c’est ma dernière participation», a commenté la jeune femme, ne cachant pas son émotion de grimper pour la dernière fois sur la scène de l’auditorium aux rideaux décatis. Sa chanson, Odeur de miel, à la montée à la fois émotive et rigolote et à la chute pour le moins tragique, a fait mouche et pour les bonnes raisons. Bien ficelée, elle témoigne du talent sans cesse grandissant de Marion pour l’écriture et la composition. «Je voulais faire passer par toute la gamme d’émotion », dit-elle. Elle souhaite devenir médecin et si elle a choisi les sciences naturelles comme domaine d’études, elle compte bien laisser une place de choix à la musique dans sa vie, tant que le temps le permettra. « Je vais toujours avoir ma guitare et jouer, c’est sûr! »

Pour sa 5e et dernière participation, Loïc Lahaie a encore une fois osé sortir de ses propres sentiers battus. Utilisant sa guitare clavier pour générer des boucles électros et s’accompagner, il a proposé une entraînante chanson de son cru dont le texte aborde sa décision de foncer et de choisir la musique comme domaine d’études. «Musicalement, j’aime beaucoup essayer de nouvelles choses, repousser les limites! Et le texte a été inspiré par ce choix que j’ai eu à faire, où je vais m’en aller au cégep, et j’y suis allé avec le domaine où je suis le plus à l’aise. Je m’en vais en chant l’année prochaine au cégep », commente celui qui décrit ses 5 années au secondaire comme « extraordinaires ».

Avec une interprétation juste, à la fois toute en douceur et solide, de la chanson de Vincent Vallières On va s’aimer encore, Stéphanie Boivin et Chloé Boily ont remporté le prix Coup de cœur du jury à leur première participation. «C’est une chanson qu’on pratique depuis le secondaire 1. On est en secondaire 4, ça nous a pris tout ce temps pour nous décider », explique Stéphanie avec un sourire, fìère d’avoir enfin osé.

Mégane Tremblay, élève de 4e secondaire, n’en était pas à sa première participation à Secondaire en spectacles, mais il s’agissait de sa première prestation avec une création totale. Elle a chanté son titre Crème glacée en s’accompagnant au ukulélé, se méritant une place rémunérée dans la programmation d’Animation Baie-Saint-Paul. « Je suis contente de ce prix! Même si c’est une coche de plus de stress, mais je pense que je vais relever le défi. Je vais sûrement faire quelques compos, mais des interprétations aussi. » Tous les jeunes de la cohorte 2017 de Secondaire en spectacles ont en commun de faire de la musique à l’école avec Isabelle Paquette. «Je pense que la musique prend de plus en plus de place! En secondaire 1, on était 35, 40 dans l’Harmonie et on est rendu presque 70! Isabelle se donne vraiment beaucoup pour promouvoir l’option musique. Je pense que la musique prend une place de plus en plus grande dans l’école », confie Mégane qui songe à se diriger dans cette discipline au collégial.

Lui aussi à sa première prestation sur scène, William Lavoie trouvera-t-il la marche haute de se retrouver sur celle du Festif! cet été? «Je suis vraiment content! Je ne m’y attendais pas. Je joue de la guitare depuis que j’ai 5 ans. L’an passé, je suis venu voir le spectacle et je me suis dit, il faut que j’essaie! C’est ma première chanson à vie, je l’ai fait juste pour Secondaire en spectacles», explique le jeune homme.

Chapeau à la jeune Mathilde Fortier, unique élève de secondaire 1 à participer, qui a livré au violon sa propre composition, La nuit mystérieuse, en ouverture de la soirée.

La partie hors concours a permis de revoir Marion Sylvain et Loïc Lahaie, visiblement complices, et qu’une passion sincère pour la musique réunit. Une mention spéciale à la dynamique équipe d’animation qui, avec son « lipsync battle » déjanté, a su mettre de l’ambiance entre les numéros.

Pour Manuel Dubois, technicien en loisirs, cette journée est la plus belle de l’année dans l’école. « J’aime les voir se réaliser! Je viens du sport, de la natation, où je vois des jeunes grimper des montagnes et se dépasser.

Avec le spectacle, c’est la même chose. Plusieurs étaient nerveux, nerveuses de jouer devant leurs pairs, mais ils ont de quoi être fiers. Je suis content aussi de voir qu’il y a plusieurs nouveaux visages et de voir que les jeunes s’accompagnent!», commente celui qui est aussi ravi de compter sur des partenariats avec le Festif! et Animation Baie-Saint-Paul pour la remise de prix.

Le jury était composé de Myriam Cloutier, Anne-Marie Dufour et Maxime Dubois.