Savourez l’hiver dans le parc national des Grands-Jardins!

Randonnée

Le sentier Mont-du-Lac-des-Cygnes est un aller-retour de 8,6 km. La popularité de cette randonnée cache le fait que le sommet de la montagne est parfois balayé par des vents violents. En hiver, il n’est pas superflu d’apporter des lunettes de ski, des crampons, des vêtements de rechange ainsi qu’un bon coupe-vent pour marcher là où la végétation montagnarde subalpine se fait rare et chétive. Au besoin, raquettes et bâtons sont disponibles en location quand le centre de services du Mont-du-Lac-des-Cygnes est ouvert (km 21 de la route 381).

Ski hors-piste et raquette

Il est possible d’explorer le territoire majestueux des Grands-Jardins sur plusieurs kilomètres de sentiers balisés (mais non tracés) en skis hors-piste ou en raquettes. Que vous partiez à l’aventure quelques heures ou quelques jours, vous pourrez profiter d’une pause ou d’une nuit en refuge ou dans un camp rustique. Vous aurez peut-être la chance d’observer les traces des animaux qui habitent cet îlot de Grand Nord québécois, dont l’emblématique tétras du Canada et le trop rare caribou forestier, dont la présence est l’une des raisons d’être du parc national.

Chalets et camping

Ceux qui préfèrent le cocooning hivernal choisiront de ne parcourir que quelques kilomètres et de rester bien au chaud dans un chalet sur le bord du lac Sainte-Anne. Les plus aventureux oseront le camping d’hiver, aux campings Pied-des-Monts et Étang Malbaie.

Pêche blanche

En février et mars, villégiateurs et pêcheurs d’un jour auront l’opportunité de pratiquer la pêche blanche sur le lac Étang-Malbaie. Un préposé du parc préparera les trous qui leur permettront de pêcher jusqu’à 15 ombles de fontaine par jour! Il n’y a pas de cabane sur place donc on s’habille chaudement pour taquiner le poisson. Le refuge la Galette se trouve à 1,5 ou 2,5 km des secteurs de pêche pour se réchauffer. Un permis de pêche provincial est requis et des droits de pêche s’appliquent. Il est nécessaire de réserver et les places sont limitées à 10 personnes par jour.

Journées thématiques et randonnées aux flambeaux

Les 29 et 30 décembre et 11 et 12 mars, des journées thématiques avec animation en refuge, randonnée aux flambeaux, pêche blanche (mars seulement) et construction de quinzys sont prévues pour fêter l’hiver. Les samedis 4 et 18 février ainsi que les 4 et 18 mars, des randonnées aux flambeaux dans le sentier La Chouenne, suivies d’une dégustations de produits régionaux autour du feu, sont au programme. Un aller-retour de 4,8 km qui restera gravé dans les mémoires!

Suivez la programmation sur la page Facebook du parc national des Grands-Jardins.