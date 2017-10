Santé des hommes : Charlevoix y voit

Dix-sept organismes communautaires se sont rencontrés à la salle des loisirs de Saint-Hilarion le mardi 10 octobre pour discuter de la santé des hommes dans la région.

Par Gilles Fiset

Cette rencontre effectuée à la demande de la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, fait suite au Plan d’action ministériel pour la santé et le bien-être des hommes 2017-2022. Ce plan vise à mieux répondre aux besoins des hommes en matière de santé en améliorant les services et leur accessibilité. Cela tout en développant des stratégies de promotion et de prévention efficaces en santé auprès des hommes.

L’objectif est de rassembler les organismes communautaires pour mieux structure l’offre de services en santé faite aux hommes dans la région, car « il y aurait des trous de service », selon ce que rapporte la députée. Cette dernière donne comme exemple l’absence de véritable service de transport en commun dans la région qui pénalise les hommes, et les femmes, quant à l’accès aux ressources que Charlevoix peut offrir.