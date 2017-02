Samuel Tremblay à la barre du Rallye

Samuel Tremblay est le nouveau coordonnateur du Rallye de Charlevoix, un événement qui se tiendra du 19 au 21 octobre prochains dans les rues et sentiers forestiers de la région.

L’homme d’affaires de La Malbaie sera secondé par Maxime Méconse Larocque, celui qui a assumé la direction de l’événement à pieds levés l’an dernier. Le duo sera accompagné dans le comité de direction par Isabelle et Jean-Michel Fortin, Nicolas Tousignant et éventuellement Richard Berthiaume, du côté des commandites. Dans ce dernier cas, il reste quelques détails à finaliser. D’autres retours restent à confirmer.

Le Rallye de Charlevoix complètera une série de quatre événements du Championnat régional de Rallye Sport Québec, après le Perce-Neige, tenu au début de ce mois à Maniwaki, le Rallye de Baie-des-Chaleurs, en juillet en Gaspésie, et le Rallye Défi, qui aura lieu en septembre à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.

« La bonne nouvelle est que nous serons diffusés sur le Web, une nouveauté cette année. Nous invitons toutes les personnes intéressées à se joindre à nous sur différents comités, nous en avons besoin. L’an dernier, nous avons dû effectuer un blitz d’août à octobre pour avoir un bel événement. Nous espérons avoir une belle réponse des gens et nous avons plus de temps pour tout mettre en place », explique M. Tremblay.

« On rétablit notre structure cette saison. Notre objectif est toujours d’accueillir plus de 25 équipes et pour y arriver, nous aimerions bien avoir une présence officielle aux autres courses », poursuit M. Tremblay.

Un dernier facteur qui milite en faveur de l’organisation est la saine situation financière. « Nous devons remettre notre bilan financier, mais je peux vous affirmer que nous sommes en santé », a conclu l’amateur de courses.