Salut, Jean Lapointe!

La petite équipe du Havre musical de L’Islet rend hommage à un autre grand musicien. Après Daniel Lavoie et Michel Rivard, c’est au tour de Jean Lapointe de se laisser parler, et chanter, d’amour!

Par Émélie Bernier

Le dimanche 25 juin, dès 19h30, vous êtes tous conviés à la fête du grand Jean, ex-Gérolas, acteur et artiste jusqu’au bout de ses doigts de pianiste.

La première partie lui sera offerte comme un cadeau alors que des artistes et amis lui livreront des chansons et autres surprises. La seconde partie sera assurée par le jubilaire lui-même qui puisera dans son immense répertoire quelques-uns de ses titres préférés pour le plus grand bonheur des convives.

Comme pour MM Lavoie et Rivard, une œuvre commémorative signée Martin Brisson sera dévoilée en l’honneur de M. Lapointe, trace tangible à la fois de son passage sur la fameuse pointe de l’Islet et de son immense legs à la culture québécoise.

Les concerts du dimanche au Havre musical sont offerts selon la formule contribution volontaire. En cas de pluie, le concert sera offert à l’intérieur.