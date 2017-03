Une salle de boxe à Baie-Saint-Paul en 2017…

Le responsable du club Pro-Boxe de Clermont, Tony Harvey, visite actuellement des salles pour ouvrir un club de boxe à Baie-Saint-Paul cette année. Malheureusement, en trouver une qui convient n’est pas chose facile.

Par Gilles Fiset

« Il y a de bonnes chances que l’on ouvre en 2017, mais il faut s’assurer que tout soit pour le mieux avant de se lancer. Il n’est pas question d’ouvrir pour fermer un an plus tard. On veut que ce soit durable », confie Tony Harvey en ajoutant qu’il a visité au moins deux salles jusqu’à maintenant pour installer ses protégés, mais qu’il n’est pas facile de trouver le local adéquat. « On veut y installer un ring de 24 pieds par 24 pieds et donc ça nous prend une salle assez grande sans colonne au milieu. Les salles que l’on a visitées ne conviennent pas », précise-t-il. « Le ring c’est nous qui allons le construire pour diminuer les coûts. On va se servir des profits du gala du 27 mai (voir autre texte) pour acheter les matériaux », ajoute Tony Harvey.

Il faut aussi obtenir un prix de location en accord avec l’activité et la clientèle visée. « C’est un organisme à but non lucratif et on veut que ce soit accessible à vraiment tout le monde. On ne peut pas payer des sommes énormes en loyer, sans ça, on va être obligé de le charger aux utilisateurs. En plus, on ne peut pas signer un bail à long terme. On n’est pas là pour tenter de faire de l’argent. Si les gens ne se montrent pas intéressés et ne viennent pas, on ferme et c’est tout », explique M. Harvey.

Selon l’entraineur du club de Clermont, le mieux serait que la ville de Baie-Saint-Paul leur trouve un gymnase de boxe. « On ne demande pas une cenne à la ville, mais nous fournir un local, ça nous donnerait un bon coup de pouce », énonce Tony Harvey.