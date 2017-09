Une saison satisfaisante pour la comédie musicale «All Shook Up»

Crédit photo : Sonia Gagné

Les Productions Euphorie et l’Hôtel Cap-aux-Pierres sont heureux de leur première collaboration. La dernière représentation de la comédie musicale All Shook Up a eu lieu le 2 septembre devant une salle comble. Le retour est assuré pour l’an prochain alors que les Productions Euphorie fêteront leur 14e anniversaire.

Le bilan est satisfaisant, grâce à un public comblé et à des comédiens grandis, selon le metteur en scène Olivier Berthiaume, qui a aussi adapté la comédie musicale. Les Productions Euphorie ont plusieurs projets pour l’été 2018 et pour les suivants. D’autres annonces sont prévues cet automne à ce sujet.

Les Productions Euphorie remercient la communauté de Charlevoix, plus particulièrement celle de l’Isle-aux-Coudres, ainsi que leurs partenaires financiers pour leur appui. Elles en profitent aussi pour souligner l’implication de tous les bénévoles, techniciens, comédiens et familles dans l’aventure All Shook Up.