Saint-Siméon baisse ses taxes de 10 $

L’administration du maire Sylvain Tremblay baissera le compte de taxes de 10 $ pour une maison unifamiliale avec les services au cours de la prochaine année à Saint-Siméon. Le coût moyen du compte passera donc à 2024 $ pour une propriété évaluée à 131 000 $.

Voilà le point saillant de la présentation de décembre du budget en vue de la prochaine année, un exercice financier de l’ordre de 2,446 M $. Il s’agit d’une baisse de plus de 40 000 $ attribuable à la fin du versement d’une subvention de 75 000 $ octroyée depuis deux ans par la MRC pour le lieu d’enfouissement technique (LET).

Saint-Siméon présente une évaluation foncière imposable totale de 110 798 000 $, en plus d’une évaluation locative imposable de 1 399 700 $, d’où elle puise ses principaux revenus, tout en allant chercher une appropriation au surplus de 300 000 $.

Au cours de la prochaine année, le conseil entend ajouter du personnel saisonnier affecté aux travaux publics et à l’embellissement. Il remplacera un camion de voirie, fera l’achat d’un tracteur à gazon, en plus d’un réservoir pour le remplissage d’eau non potable adaptable pour le nettoyage des égouts et l’arrosage des plantes. Il faudra rénover l’entrepôt que servait autrefois pour l’abrasif et raccorder le garage municipal à la fibre optique.

En aménagement, urbanisme et développement, le maire Tremblay prévoit refaire l’entrée ouest de la 138 en plantant des arbres afin de réduire la vitesse, installer une borne électrique à la Place Modesto-Zadra, aménager les locaux à l’étage de la bibliothèque, aménager le quai, ériger des panneaux d’interprétation sur le territoire et ériger un monument en l’honneur des vétérans de guerre à la halte de Rivière-Noire.

En loisirs et culture, le centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay sera repeint à l’extérieur, la clôture du terrain de balle sera refaite, il y aura l’aménagement d’un parc d’amusements en collaboration avec la Commission scolaire de Charlevoix, l’ajout de jeux à l’arcade pour les jeunes et le souffleur de la patinoire sera remplacé.

Au terrain de camping, la décision a été prise d’ajouter une buanderie, des modèles et jeux et de faire du gravelage, en plus d’ajouter de l’ampérage sur quelques sites et de voir à l’amélioration du service Internet.

Enfin, mentionnons que la taxe pour vidange et traitement des fosses septiques subira une légère hausse en étant indexée de 0,6%. Rappelons que la vidange est obligatoire aux deux ans pour les résidents permanents, aux quatre ans pour les saisonniers.