Saint-André veillera sur l’Isle-aux-Coudres (EB)

On connaît le lien qui unit le Charlevoisien André Larouche au Frère André, dont il se réclame apôtre. Celui-ci pousse encore plus loin sa dévotion envers le Saint-Frère, puisqu’il a contribué à ce qu’une statue du saint homme soit installée en l’église de Saint-Bernard de l’Isle-aux-Coudres.

C’est à l’occasion d’une rencontre avec Hélène Dufour, insulaire et directrice des ventes au Mont Grand-Fonds, qu’André Larouche a lancé l’idée de rendre hommage au Frère André.

Hélène Dufour a été sensible à la proposition, qu’elle a porté jusqu’au marguiller Maurice Boudreault. Le comité de pastorale a donné son aval. «C’est mon ami Edgard Lapointe de Clermont, lui aussi grand apôtre du saint frère André, qui a offert de payer la statue. Le frère André a tout arrangé rapidement », explique André Larouche.

Une centaine de fidèles ont assisté à la cérémonie d’inauguration présidée par l’abbé Armand Bégin. Désigné saint patron des aidants naturels, le Frère André a été louangé par le curé Bégin qui en a vanté les valeurs d’entraide. La statue, 16e du genre à être installée dans une église de Charlevoix, y est installée en permanence.