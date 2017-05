Voilà déjà longtemps que les rues principales de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie captivent les visiteurs par leur charme et leur originalité. Point d’appartenance pour certains, lieux de rencontres et d’échanges pour d’autres, ces rues ont évolué au rythme du temps et des vocations pour devenir les belles d’aujourd’hui. Premières fenêtres sur Charlevoix, elles racontent une grande partie de l’histoire de la région. Et si on faisait une promenade?

Si la rue Saint-Jean-Baptiste est devenue une des artères les plus fréquentées au cours de la période estivale, c’est entre autres grâce à la créativité des Baie-Saint-Paulois et à la fierté qu’ils ont de leur rue principale. Déjà au début du 20e siècle, on sent un certain dynamisme artistique qui prend racine et qui fera de Baie-Saint-Paul un joyeux amalgame de nature et de culture. Cet héritage se remarque d’ailleurs par l’éventail impressionnant de galeries d’art que l’on peut visiter aujourd’hui en se promenant sur la fameuse rue Saint-Jean-Baptiste. Mais si la vie artistique de l’endroit génère une certaine vitalité, l’architecture de certains bâtiments pique également la curiosité. D’abord, c’est l’immense église avec ses allures de cathédrale qui saute aux yeux. Juste à côté, l’ancien palais de justice de Baie-Saint-Paul où trône l’horloge offerte par Sir Rodolphe Forget en 1906. Un peu plus loin, on remarque le style country du magasin Chez Urbain qui a vu le jour en 1888. Et la balade se poursuit…

Quant à elle, la rue Saint-Étienne à La Malbaie prend des allures plus commerciales. L’effervescence et la diversité semblent bien ancrées dans la tradition de cette rue qui depuis longtemps accueille des commerces en tout genre. L’habitude se poursuit encore aujourd’hui, notamment grâce au marché qui prend place tous les samedis de la belle saison. Tout comme ceux de Baie-Saint-Paul, les citoyens de La Malbaie peuvent s’enorgueillir de l’existence de certains bâtiments historiques sur leur rue principale. Entre autres, la partie la plus ancienne de l’hôpital, celle en pierres grises, rappelle la présence des sœurs de la Charité de Québec à La Malbaie. Bien sûr, il y a également l’ancien orphelinat, le presbytère et l’ancien bureau de poste avec sa tour à horloge…

Par une belle journée ensoleillée, quoi de mieux que de flâner sur la rue Saint-Jean-Baptiste ou sur la rue Saint-Étienne? L’occasion rêvée de rencontrer des gens intéressants… et de redécouvrir l’histoire régionale!