Ma rue, ma région, mon avenir !

Crédit photo : Claude Boulet

C’est important de faire le tour de Charlevoix pour voir ce qu’il y a avant de dire qu’il n’y a pas grand chose ici. Il faut que les détaillants et les fournisseurs de service qui demeurent offrent un excellent service s’ils veulent fidéliser leur clientèle. Les commerçants doivent s’adapter. Il n’y a plus beaucoup de raisons d’avoir des prix beaucoup plus élevés en régions.

C’est un privilège de pouvoir vendre à un client. Il faut donc que nos conditions de ventes et notre service soient impeccables.

Il y a toutes les raisons du monde d’acheter ailleurs. C’est personnel à chacun d’investir ou non dans la région. Toutefois, ceux qui achètent localement participent à un mouvement et une évolution vers la réussite. C’est signe d’un sentiment d’appartenance et d’un désir de s’entraider.

C’est important de faire l’effort de vérifier ici avant, pour encourager les entreprises de la région et leur permettre de se développer. Ultimement, c’est le consommateur qui gagnera au change.