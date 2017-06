Des routes et nous au Québec viendront dans Charlevoix

Crédit photo : Courtoisie

Les deux reporters vidéo Alex Normand et MJ Lalande de l’émission Des routes et nous au Québec, un nouveau concept web d’Évasion, visiteront la région de Charlevoix cette semaine afin d’explorer, de goûter, de rencontrer et de se laisser surprendre par les nombreux attraits de notre région.

À bord de leur studio-roulotte, les deux reporters vidéo visiteront entre autres la ville de Baie-Saint-Paul, Katabatik, le parc national des Grands-Jardins, Héli-Charlevoix ainsi que la plage de Saint-Irénée où ils pourront faire de l’équitation. Ils ont aussi prévu de se rendre au Domaine Le Pic Bois et dans la municipalité de Saint-Siméon. Ils diffuseront une dizaine de capsules vidéo sur notre région, qui seront disponible au www.evasion.tv.

Alex Normand et MJ Lalande parcourront 12 régions au cours de l’été.