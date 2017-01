Les Rorquals écrasent les Béliers

Le dimanche 29 janvier, l’équipe pee-wee A de Charlevoix ont lessivé l’équipe de Québec par la marque de 6 à 2 à l’aréna Gaetan-Duchesne. « C’était une très belle victoire d’équipe. Les gars ont été disciplinés, car on a reçu trois punitions durant le match. Nous, les entraineurs, on est vraiment content de cette victoire qui arrive à point avant notre tournoi de Clermont », affirme Dave Lajoie. Les compteurs du match sont Charles-Olivier Simard, Jessy Lavoie (2), William Tremblay, Thomas Lavoie et Alex Simard.

Les Rorquals Simard Suspensions commenceront le tournoi de Clermont vendredi à 19 h 40. Ils feront face à l’équipe de Saint-Félicien