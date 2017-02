Les Rorquals # 4 champions

Une des équipes de niveau novice B de Charlevoix, les Rorquals # 4, ont remporté la coupe du Tournoi novice-atome-peewee de Clermont cet après-midi. Ils ont vaincu Les Gaulois de St-Louis de France 3 à 2 en prolongation grâce à un but compté à la toute fin par Louis-David Tremblay. « On a vaincu de belles émotions durant cette finale. L’équipe adverse a une bonne défensive, mais en troisième, les jeunes avaient encore de la force et je suis vraiment fier d’eux », confie leur entraineur, Jonathan Dufour visiblement fier de ses joueurs.