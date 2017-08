Rogue Ressources : le projet de carrière de silice reporté

Dans un communiqué, l’entreprise Rogue Ressources Inc mentionne qu’elle devra reporter d’au moins une année son projet de carrière de silice non loin de Saint-Urbain.

Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) aurait demandé à Rogue des analyses supplémentaires pour l’obtention de son permis. Ces analyses devraient être complétées au printemps 2018 seulement.

« Ce fut très surprenant et un message profondément décevant du MFFP aujourd’hui. Nous les avons précédemment rencontrés à plusieurs reprises et cela n’a jamais été mentionné comme une possibilité. Silicon Ridge (la carrière de silice) reste un projet très prometteur et nous prévoyons que ce soit une opération rentable, mais maintenant, la Société devra évaluer nos options à court terme, car nous ne serons pas en mesure de respecter le plan de 2017 tel que décrit. Malgré ce retard surprenant, la Société continuera de s’engager auprès des acheteurs potentiels et tentera d’organiser des financements en vue de cibler la production de 2018 après avoir reçu tous les permis et approbations requis », a déclaré Sean Samson, président et chef de la direction de Rogue dans le communiqué. « Nous classons actuellement notre portefeuille de propriétés existantes et nos opportunités externes et nous fournirons une mise à jour sur un plan de travail tel qu’il est développé ».

