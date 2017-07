Rodéo de Charlevoix: Charles-Henry perd sa couronne

Le champion de la région des compétitions de techniques de bûcheron, Charles-Henry Gagné, de Saint-Hilarion, a dû céder la couronne de l’Homme de la journée qu’il détenait depuis trois ans. Il a été dépassé par le nombre et la qualité des compétiteurs.

Par Gilles Fiset

C’est Donald Lambert, de Saint-Gilles, qui a remporté ce fameux titre d’Homme de la journée, suivi de Rémi Gagnon et de Charles-Henry Gagné, en troisième place. « Ça, c’est la compétition et c’est bien comme ça. On ne peut pas toujours être champion », confie Charles-Henry au téléphone en riant.

Il faut dire que cette année, pour la quatrième présentation de ce genre de compétition au Rodéo de Charlevoix, le nombre de compétiteurs a beaucoup augmenté. Plus d’une trentaine de participants se sont présentés samedi dernier pour ravir la couronne de l’ancien champion, 24 hommes et 8 femmes, soit près du double de l’an dernier.

De plus, il n’y a pas que la quantité des compétiteurs qui a augmenté, la qualité a aussi pris du gallon. « Il y a eu des gars très forts cette année, comme Donald Lambert de Saint-Gilles. Il est classé premier au monde à la sciotte et c’est lui qui a remporté presque toutes les premières places », énonce l’ancien champion.

Un signe, selon Charles-Henry, que la compétition de techniques de bûcheron du Rodéo de Charlevoix commence à se faire un nom dans le milieu grâce à la qualité de son organisation. « C’est très bien organisé et les gens qui viennent compétitionner le voient et en parle, et ça amène du monde », affirme M. Gagné.

Les Résultats de nos Charlevoisiens

Charles-Henry Gagné a terminé la journée avec deux deuxièmes positions et une quatrième place aux épreuves de coupe à la scie à chaîne. Rémi Gagnon a remporté une première position, une deuxième et une cinquième places, toujours aux épreuves de scie à chaîne. De son côté, Steeve Gagné, de Notre-Dame-des-Monts, a remporté une première place à la scie à chaîne, une quatrième position au godendart avec Nathalie Saint-Gelais et une cinquième place à la sciotte. Jean-Philippe Gagnon et Cédrik Tremblay ont terminé respectivement deuxième et troisième au pole bucking.