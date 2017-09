Rêves d’automne: vers un record d’achalandage?

La belle température et la renommée grandissante de l’événement vont peut-être amener la 27e édition de Rêves d’automne vers un nouveau record d’achalandage, et ce, autant du côté du public que des artistes.

Par Gilles Fiset

« On ne peut pas encore donner de chiffres exacts sur l’achalandage de la première fin de semaine, mais l’impression qu’on a c’est qu’on se dirige peut-être vers un record d’achalandage, affirme Cathy Martin, maître d’œuvre de l’édition 2017 de Rêves d’automne. Déjà le vendredi, il y a eu beaucoup de monde comparativement aux autres années où ça commençait plus tranquillement. En plus, on ne fournissait pas aux entrées. Ce sont de bons indicateurs », explique-t-elle.

Selon Cathy Martin, après 27 ans, l’événement commence à avoir sa place dans le cœur des amateurs d’art, même si elle conçoit que la belle température y est pour beaucoup dans la réussite de l’événement. « Quand on organise un événement et qu’on a des conditions météo comme celles qu’on a eues durant ces trois dernières journées, c’est très agréable. Ça agit sur l’achalandage, mais aussi sur l’ambiance générale et d’après les commentaires généraux, tout le monde est heureux. C’est ce qu’on recherche, car on veut mettre les artistes en contact avec le public, mais on veut aussi que les gens aient du plaisir », admet Mme Martin.

L’événement a aussi atteint une renommée enviable dans le milieu artistique. « On a eu une réponse incroyable des artistes. Depuis qu’on organise l’événement sur le site de Place Rêves d’automne, c’est la première fois qu’on doit refuser des artistes, car on n’avait plus de place pour mettre des chapiteaux », confie Cathy Martin.

Plusieurs artistes de renom se sont d’ailleurs présentés à cette fête de la peinture et des arts. « On a reçu plusieurs grands noms de la peinture comme Marcel Fecteau, Jacques Hébert ou Umberto Pinochet. Avoir des artistes de ce calibre ici, ça amène des gens qui sont prêts à se déplacer de loin pour les voir et leur parler », termine Mme Martin.

Cathy Martin et Marcel Fecteau