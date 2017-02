Le retour des prix du patrimoine: vantez vos bons coups!

Vous avez mis tout votre amour dans la restauration de votre vieille maison? Votre organisation fait sa part pour la promotion du patrimoine? Vous avez mené des interventions afin que soient préservés les paysages charlevoisiens? Vous pourriez être candidat au concours Les prix du patrimoine de Charlevoix!

L’édition 2017 des prix présentés conjointement par les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est amorce sa campagne de mise en candidature le 30 janvier.

Comme par les années passées, « les individus, les organismes sans but lucratif, les entreprises privées ainsi que les municipalités peuvent soumettre leur candidature, ou celle d’un tiers, dans les catégories suivantes : Conservation et préservation, Interprétation et diffusion, Porteur de tradition ainsi que Préservation et mise en valeur du paysage », explique-t-on.

Une variétés de projets peut être soumise dans les différentes catégories tel que les personnes intéressées pourront le constater en visitant les sites www.mrccharlevoix.ca et http://www.mrccharlevoixest.ca/dossiers-actualites/culture. Tous les détails du concours, ainsi que les formulaires de mises en candidature, sont disponibles sur ces sites.

Alternant entre l’est et l’ouest, la remise des prix se tiendra cette année à Baie-Saint-Paul le 27 avril au Musée d’art contemporain. Les lauréats locaux verront leurs projets soumis au pendant régional du concours puisque cette initiative a son égal à l’échelle de la Capitale-Nationale et de Chaudière Appalaches. Un grand événement de reconnaissance se tiendra le 17 juin prochain.

Localement, de très intéressants prix sont à la clé pour les récipiendaires, notamment des certificats cadeaux de BMR, des espaces promotionnels dans Le Charlevoisien et une exposition hommage dédiée aux porteurs de tradition qui sera présentée au Carrefour culturel Paul-Médéric ainsi qu’au Musée de Charlevoix. La Table de concertation sur les paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est offre une séance de photographie professionnelle d’une valeur de 500$ au lauréat de la catégorie Préservation et mise en valeur du paysage. L’ensemble du projet est réalisé grâce aux ententes de développement culturel des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est.