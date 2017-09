Le retour du Party Halloween de TVCO

Le super Party Halloween de TVCO a été tellement apprécié l’an dernier que le conseil d’administration, sous la gouverne de Lise Pilote, a décidé d’en faire une activité annuelle de financement. L’événement se tiendra sous le thème « Vous divertir pour mieux vous informer ». Les profits serviront à payer les dépenses reliées au déménagement de la télévision communautaire de Baie-Saint-Paul de l’hôpital à la Maison-Mère, à une date à confirmer au cours de la prochaine année.

En plus frais de déménagement, plus de 22 000 $ seront nécessaires pour effectuer les travaux visant à construire les nouveaux locaux. L’an dernier, le Party avait permis d’amasser 12 000 $. Cette somme a servi pour amasser les 52 000 $ afin de procéder à la demande d’une subvention au ministère de la Culture et des Communications, dans le but de passer à l’étape de la télévision haute définition. Ce projet se quantifie à 160 000 $. TVCO devait amasser le tiers du financement dans son milieu pour être éligible aux subventions, défi qui a été relevé.

Le party, cet automne, se tiendra au sous-sol de l’église de Baie-Saint-Paul, le 27 octobre à compter de 20 h. Les billets sont en vente au coût de 20 $ auprès des membres du conseil d’administration, à TVCO et chez Accommodation Baie-Saint-Paul. La salle ayant une capacité limitée, Herman Charest, directeur général, confirme que les premiers arrivés seront les premiers servis! La fête se tient sous la présidence d’honneur de Nicolas Thibeault, de KIA Baie-Saint-Paul, un ardent défenseur de la télévision locale.