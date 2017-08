Retour des Journées Sculptures & Patentes

Les Journées Sculptures & Patentes sont de retour les 2 et 3 septembre prochain, de 10h à 16h, au Musée de Charlevoix. Les amateurs d’art et de sculptures ainsi que les curieux profiteront de deux journées entièrement axées sur la sculpture.

Des artistes seront à l’œuvre pendant que d’autres présenteront leurs créations. Aussi, des kiosques d’observation, d’interaction et de participation seront aménagés, offrant ainsi une opportunité de créer en compagnie de ces experts.

Tous pourront alors découvrir le monde des sculpteurs et des patenteux, d’ici et d’ailleurs, et échanger avec les invités spéciaux. Les promoteurs souhaitent même éveiller les gens, sortir l’artiste qui sommeille en eux tout en contribuant à la création d’œuvres originiales qui seront exposées sur le terrain du Musée.