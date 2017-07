Le retour de « La route des métiers d’art »

Éditée à raison de 10 000 exemplaires, la brochure La route des métiers d’art Charlevoix revient après une absence d’une quinzaine d’années grâce à la participation enthousiasme de passionnés de leur art qui ont pignon sur rue avec une boutique dans Charlevoix, accessible aux touristes.

Ainsi, 14 d’entre eux, en plus du Musée de Charlevoix, figurent au sein du document dont le graphisme a été réalisé par Annie Bolduc, d’Axe Création, illustré par des photos de Pierre Rochette, qui a fait la tournée des artistes, et de Mme Bolduc, en page couverture et à l’endos.

Comme pré requis, il fallait que les lieux de création soient ouverts au public afin de permettre un échange entre la clientèle et le créateur, et que les participants soient membres de la Corporation des métiers d’art et de Tourisme Charlevoix », explique Bénédite Séguin, présidente de la Corporation des métiers d’art, joaillière, propriétaire d’Indigène, à Pointe-au-Pic.

Le projet, piloté par l’ex-président de la Corporation, Jean-Pierre Léger, supervisé par Annick Perron, de la Corporation des métiers d’art, a nécessité un budget de l’ordre de 18 000 $. La Route des métiers d’art est aussi disponible en version mobile sur téléchargement de l’application dans l’App Store, donnant accès à BaladoDécouverte, sur téléphone intelligent.

Ce document sera disponible pour les deux prochaines années, année prévue de production d’un nouveau document promotionnel.