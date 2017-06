Le retour de Benedetto Lupo

La moisson est une fois de plus généreuse au Domaine Forget. De quoi sustentez les plus grands et les plus exigeants appétits !

Par Émélie Bernier

Le 30 juin, la musique de chambre est à l’honneur, sublimée par des musiciens issus des meilleurs orchestres du monde. Premières chaises respectivement à l’Orchestre de Philadelphie et du Metropolitan Opera Orchestra, dirigés par Yannick Nézet-Séguin, le bassoniste Daniel Matsukawa et le hautboïste Nathan Hughes s’entourent de 9 collègues américains, européens et québécois pour offrir des œuvres en solo ou en petits ensembles de musique de chambre de Roussel, Poulenc et le Quintette pour vents et piano, K. 452 de Mozart.

Le 1er juillet, le pianiste chouchou Benedetto Lupo revient enchanter la salle Françoys-Bernier. Se mettant lui-même au défi, il offrira un programme éblouissant comprenant notamment des œuvres de Debussy, Scriabine ainsi que la superbe Sonate n 2 opus 36 de Rachmaninov. Le 2 juin, place à un événement extraordinaire avec le premier concert dégustation réunissant de grands chefs dans leur domaine respectif, soit les musiens de l’Ensemble La Nef, le ténor Michael Slattery et le chef Jean Soulard. Sous la direction artistique de Sylvain Bergeron et la direction musicale de Seán Dagher, la Nef et le ténor Michael Slattery présentent un tout nouveau projet dans lequel ils proposent des réarrangements des plus beaux airs du compositeur Henry Purcell (1659-1695) dans le plus grand respect du style.

Dans une ambiance décontractée, le chef Jean Soulard animera ce tout premier concert-dégustation et profitera de l’occasion pour faire découvrir des produits du terroir charlevoisien.

Le brunch-musique du 2 juillet sera animé par Les Évadés, un ensemble jazz et musique du monde composé de Marie-Christine Roy, violon, Alain Filion, guitare et Mathieu Rancourt, contrebasse.

Des cours de maîtres public, dont celui, le 27 juin à 13h30, de Benedetto Lupo, et des concerts de l’Académie, tous gratuits, complètent la programmation. Le Domaine sur la route s’arrête au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul le 30 juin à 16 h pour une prestation réunissant bois et piano.