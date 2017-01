Résultats de la fin de semaine au hockey mineur

Le novice A annule

Samedi, les Rorquals Solugaz ont tenu tête 3 à 3 aux Brocards de Charlesbourg. « Les jeunes ont vraiment bien joué et on a vraiment imposé notre rythme durant le match. On a pris les devants en marquant le premier but, puis ils ont créé l’égalité en première période. Lors de la deuxième, mes protégés ont pris les devants 3 à 1, mais malheureusement, les Brocards ont réussi à nous rattraper pour égaliser 3 à 3 », raconte l’entraineur de l’équipe Jérôme Tremblay. Les marqueurs sont Mathis St-Gelais, Thomas Gauthier et Zachary Bouchard.

L’atome B toujours premier

L’équipe occupe toujours la première position du classement avec un total de 30 points, soit trois de plus que sa plus proche rivale, Le Richelieu de Québec. Les Rorquals Simard Suspensions ont connu deux fois la victoire en fin de semaine dernière. Ils ont battu les Aigles 8 à 2 samedi à Clermont et les Faucons le lendemain à Beauport par la marque de 4 à 2.

Une défaite pour le peewee A

C’est à Beauport dimanche que nos jeunes hockeyeurs de niveau peewee A ont du essuyer un revers 2 à 1 face aux Harfangs. Charles-Olivier Simard a compté l’unique but des Rorquals.

Le bantam A essuie deux revers

Les jeunes hockeyeurs charlevoisiens ont perdu samedi à Duberger face aux Béliers. Le lendemain, ils ont fait face une deuxième fois la défaite en fin de semaine 4 à 1 contre les Caribous à Charlesbourg.

Une nulle pour le midget

Les Rorquals Simard Suspensions ont égalisé 5 à 5 lors de leur match les opposant aux Faucons dimanche à Beauport. « Mes joueurs ont bien joué et ils ont même été disciplinés par rapport aux derniers matchs, il n’y a pas eu de punition », énonce l’entraineur du midget A, Marc-Olivier Dufour.

Une victoire pour le junior AA

Le PointCo a dominé les Aigles 6 à 2 dimanche à l’ancienne Lorette.