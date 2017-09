Le restaurant les Faux Bergers, l’art de se distinguer

Crédit photo : Courtoisie

Le restaurant les Faux Bergers a ouvert ses portes le 6 juillet. Situé à côté de la Maison d’affinage Maurice Dufour à Baie-Saint-Paul, les deux complices Sylvain Dervieux, Émile Tremblay et sa conjointe Andréanne Guay proposent une cuisine moderne sur feu de bois dans laquelle la fraîcheur et les produits du terroir sont au rendez-vous

La rôtisserie verticale utilisée par les deux chefs-cuisiniers a été conçu sur mesure pour le restaurant. Pour le service du dîner, les gens peuvent entre autres manger de la pizza napolitaine, des salades et différentes entrées La crème molle au lait de brebis est déjà populaire. En soirée, les deux chefs proposent une table d’hôte champêtre de six services où tous les clients dégustent le même repas, qui est une surprise pour eux. Pour participer, les gens doivent réserver à l’avance. « C’est comme si nous recevions les gens à la maison, a souligné Émile Tremblay, qui a été chef-cuisinier au Cercle de Québec. Les clients apprécient cette expérience puisque c’est différent et ils nous font confiance. Aussi, nous travaillons à 95 % avec des produits régionaux et ceux de la Maison d’affinage Maurice Dufour. »

Le restaurant propose 35 places assises à l’intérieur en plus d’avoir une terrasse. Le bouche-à-oreille a bien fonctionné jusqu’à maintenant puisque le copropriétaire Émile Tremblay est satisfait de sa première saison estivale. « La fromagerie nous permet aussi de nous faire connaître, mais nous souhaitons en faire plus, a-t-il soutenu. Nous prenons les réservations pour des groupes, nous serons aussi disponibles pour les de bureau. Pour le moment, nous sommes trois à travailler ici avec ma conjointe, qui s’occupe davantage du service à la clientèle. Elle a une formation en pâtisserie et en boulangerie, ce que nous pourrions exploiter davantage l’an prochain. »

Les heures d’ouverture sont de 11 h à 15 h et en soirée à partir de 18 h. La seule journée où le restaurant est fermé est le mardi. Pour information ou réservation, composez le 418-609-3025 ou consultez leur page Facebook.