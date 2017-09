La Résidence des Bâtisseurs retient le dessin de Clovis St-Pierre

Le jeune Clovis St-Pierre, élève de 3e année à l’école Sir-Rodolphe-Forget de Baie-Saint-Paul, a remporté les honneurs du concours de dessins lancé le printemps dernier par la Résidence des Bâtisseurs Baie-Saint-Paul.

Au total, près de 250 élèves ont pris part à ce concours organisé par la Résidence des Bâtisseurs avec la collaboration la Commission scolaire de Charlevoix et la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes. Ce projet visait à créer un lien entre les jeunes et les résidents ainsi qu’à susciter l’intérêt des parents et des grands-parents.

Les jeunes étaient invités à représenter leurs grands-parents, qui sont des bâtisseurs. Dans chaque classe participante, les professeurs ont procédé à une première sélection de trois dessins. Ceux-ci ont ensuite été soumis à un comité de sélection formé de Natacha Savard, de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes, Jean-Sébastien Gagnon, directeur de l’Acte d’établissement Valléemont, Jacques St-Gelais Tremblay, du Musée d’art contemporain, et Alain Madore, de la Résidence des Bâtisseurs.

Le dessin de Clovis St-Pierre sera encadré et mis en évidence à la Résidence des Bâtisseurs Baie-Saint-Paul. Il ornera également les cartes de souhaits d’anniversaire de l’établissement.