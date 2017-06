La réserve de la biosphère a presqu’atteint son objectif de certification des entreprises

Environ 80 entreprises ont adhéré au programme de reconnaissance environnementale de la Corporation de la Réserve de la biosphère Charlevoix. Les PME et les entreprises d’économie sociale sont de plus en plus sensibilisés à l’importance du développement durable. L’objectif était de rejoindre une centaine d’entreprises lorsque ce programme a été lancé l’an dernier.

Les entreprises peuvent notamment être certifiées « Ici, on recycle », carbone-paysage et Gestion responsable d’événement. « Nous sommes confiants d’atteindre notre objectif de 100 entreprises d’ici la fin de l’année, a précisé Antoine Suzor-Fortier, secrétaire général de la Corporation lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu à l’hôtel de ville de Saint-Irénée hier. Nous sommes vraiment dans une dynamique d’accompagnement. Le programme de reconnaissance environnementale est un levier de réalisation important pour la Corporation. »

Un nouveau volet citoyen sera ajouté dès cet automne au programme de reconnaissance environnementale. La Corporation proposera des ateliers et des conférences écocitoyenneté. Comme projet-pilote, des café-croissants s’adresseront aux familles de Charlevoix. Ces activités débuteront cet automne, le premier thème qui sera abordé sera « Découvrir la nature exceptionnelle de chez-nous ». Des espaces seront aménagés pour les enfants afin de faciliter la participation des parents.

Gestion des matières résiduelles

D’autre part, la Coop de l’arbre a conçu des bacs à trois sections afin de faciliter la gestion des matières résiduelles pour la récupération de carton, de déchets et de matières compostables. « C’est une demande que nous avons reçu de plusieurs entreprises, a ajouté M. Suzor-Fortier. Il n’y avait aucune entreprise qui offrait ce type de bacs dans la région. Ils sont fabriqués en bois et sont à l’effigie de l’entreprise. Nous les vendons la moitié moins chère que le prix du marché ».

Pour ce qui est du conseil d’administration, le vice-président Alain Goulet devrait être élu président cet automne à la suite du départ de la région du président André Rouleau, qui dirigeait les deux parcs nationaux. Quant aux administrateurs Philippe Bourdon et Arnaud Boucheny, ils ont été réélus.