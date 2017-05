Rendez-Vous de la santé: plusieurs Charlevoisiens sur les podiums

C’était la 42e édition du Rendez-vous de la santé de Baie-Saint-Paul dimanche dernier et plusieurs Charlevoisiens, hommes et femmes, se sont illustrés sur deux épreuves de course en particulier, le demi-marathon et le 5 km.

Par Gilles Fiset

De gauche à droite : Benoît Dubois, le champion du demi-marathon, Alexandre Ricard, et la deuxième position, Christian Mercier.

Deux Charlevoisiens ont réussi à monter sur le podium du demi-marathon, soit Benoît Dubois, des Éboulements, et Josianne Simard de Baie-Saint-Paul. Benoît a terminé en troisième position avec un temps de 1 h 21 min et 13 s, soit quelque 7 minutes derrière le grand vainqueur de cette catégorie, Alexandre Ricard de Victoriaville. « C’est quand même une bonne distance, surtout avec le vent en plein visage dans le rang Saint-Laurent, mais ça a super bien été et je suis fier de moi », affirme-t-il.

Josianne Simard a terminé en seconde position au demi-marathon.

Du Côté des femmes, celle qui avait remporté l’épreuve l’an dernier, Josianne Simard de Baie-Saint-Paul, a terminé en seconde position en complétant le parcours en 1 h 34 min et 24 s, près de 4 min derrière la meneuse, Lynda Desmeules de Shipshaw. « Je suis très content de ma performance, car même si je ne n’ai pas remporté la course, j’ai amélioré mon temps d’environ une minute », confie-t-elle après son passage derrière le fil d’arrivée.

Au 10 km, même si aucun Charlevoisien n’a remporté de médaille, il est bon de souligner la performance de Laura Breton-Gagnon de Baie-Saint-Paul. Celle-ci a terminé en cinquième place chez les dames.

Le 5 km

Alexis Froment a dominé le 5 km chez les hommes cette année.

Pour ce qui est du 5 km, Alexis Froment, 19 ans, a remporté la palme chez les hommes avec un temps de 16 min 45 s, soit 20 secondes devant la seconde position tenue par Nicolas Deshaies. « J’étais blessé déjà avant de commencer la course, donc je n’ai pas essayé de faire mon meilleur temps, juste de gagner et ç’a marché », dit-il après la course.

Alice Girard, troisième position et Kellyanne Lahaie, première place, au 5 km chez les femmes.

Chez les femmes, ce ne fut pas une surprise de voir arriver la jeune Kellyanne Lahaie de Baie-Saint-Paul en première position seulement 20 min et 7 sec après le départ, plus d’une minute devant sa poursuivante, Liu-Anne Ferland-Daigle. En troisième place, on retrouve une autre fille de Baie-Saint-Paul, Alice Girard qui a terminé l’épreuve après 21 min et 52 s. Soulignons ici la très belle performance d’Anik Roy de Baie-Saint-Paul qui a remporté la quatrième place.

Finalement, à la course de 1 km, Loïc Lamontagne et Clovis St-Pierre de Baie-Saint-Paul tous les deux ont terminé respectivement deuxième et troisième chez les garçons, tandis que Marianne Bouchard, Aurélie Ménard et Rose Savard-Ferguson de Baie-Saint-Paul occupent, dans cet ordre, les trois marches du podium.