Rencontre pour le rôle d’évaluation à Saint-Aimé-des-Lacs

Les citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs qui désirent savoir comment s’effectue l’évaluation de leur propriété sont invités à assister à une assemblée publique le 28 mars prochain à compter de 19 h au Centre l’Aimélacois.

De passage à nos bureaux, la mairesse Claire Gagnon était fière d’annoncer que Pierre Girard, directeur général de la MRC de Charlevoix-Est, Carl Provencher, évaluateur en chef, et Josée Asselin, du Service d’évaluation, de même que le préfet Sylvain Tremblay, participeront à cette rencontre au cours de laquelle il sera question uniquement du rôle d’évaluation.

Déjà, Mme Gagnon a obtenu une première rencontre à ce sujet en compagnie des membres de son conseil de Saint-Aimé-des-Lacs pour qu’ils soient en mesure de répondre à leurs contribuables. Les propriétaires dont l’évaluation a subi une hausse importante sont en droit d’en connaître le pourquoi.

Aussi, plus de 60 payeurs de taxes ont bénéficié d’une rencontre dans les bureaux de la MRC en compagnie des experts afin de revoir leur dossier. Le Service d’évaluation avait accepté la demande de la mairesse d’ouvrir ses portes pendant deux jours pour répondre à ses citoyens.

« Certains ont obtenu des ajustements, d’autres non, il y en a en réflexion à savoir ce qu’ils feront, mais il y a aussi les citoyens silencieux, comme je les appelle, qui sont venus me voir pour obtenir des explications. C’est pour eux que j’ai tenu à avoir cette soirée d’information. Je suis là pour servir mes citoyens et dans ce dossier, ils méritent d’avoir l’heure juste », a signalé Mme Gagnon.

La mairesse comprend que chaque dossier est du cas par cas et que, dans leur marché, les transactions ont été à la hausse. Le secteur de la villégiature est aussi à la hausse quant à la valeur des propriétés, contrairement à La Malbaie où la situation est plutôt stable par rapport au dernier rôle, à la baisse même dans certains cas.

« Je souhaite que cette rencontre soit civilisée et respectueuse de l’institution. Ce n’est pas la place pour régler ses affaires en public », précise l’élue. Rappelons qu’après la réception de leur nouveau rôle, les propriétaires possèdent une période de 60 jours s’ils veulent contester leur évaluation municipale.

Mouvement de solidarité

Par ailleurs, pour soutenir les deux familles (trois adultes et quatre enfants) jetées à la rue à la suite de l’incendie ayant détruit leur propriété la semaine dernière, une campagne de générosité a été orchestrée par la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs.

Depuis vendredi, entre 8h30 et 16h30, les gens peuvent donner de l’argent ou des biens/services en se rendant au Centre l’Aimélacois où un espace a été réservé pour recevoir les dons ou des articles ménagers. Mme Gagnon confirme que ces familles étaient assurées avec un avenant de frais de subsistance suite à un sinistre, mais que dans un pareil cas les pertes demeurent plus élevées que ce que les gens reçoivent. Tous ceux qui désirent obtenir de plus amples informations peuvent le faire en composant le 418 439-2229 (bureau municipal), Jeannette Dufour au 418 439-2560, Joanie Bouliane au 418 270-0549 ou Mme Gagnon au 418 633-6650.