Rémi Guay tente un retour en politique municipale

Rémi Guay qui a occupé le poste de conseiller municipal pendant six ans se présente à nouveau aux prochaines élections municipales pour le district numéro 1 où il réside. Le candidat a le goût de s’impliquer et de travailler avec le conseil municipal de la ville de Clermont.

Rémy Guay s’occupe de l’entretien des écoles à la Commission scolaire de Charlevoix. Il connaît déjà tous les membres du conseil municipal et appuie le maire Jean-Pierre Gagnon. «J’ai aimé mon expérience lorsque j’ai été conseiller et j’aimerais que les gens me fassent à nouveau confiance. Le projet de réfection de l’aréna me tient à cœur, il représente un gros investissement. C’est important aussi de conserver nos acquis et de maintenir la cadence comme elle est avec un taux de taxes intéressant. »

Le développement domiciliaire se poursuit dans le district. « Il a très bien fonctionné, a noté Rémi Guay. Il faut continuer de travailler afin que d’autres jeunes familles viennent s’établir ici. J’ai déjà commencé à faire du porte-à-porte depuis deux semaines et cela se passe bien.»

Rappelons que Rémi Guay avait perdu contre Bernard Harvey, conseiller municipal au district numéro 6, lors des élections en 2013 par seulement six voix. Contrairement à ce qui était indiqué dans le Journal du 6 septembre, Josée Asselin se présente comme conseillère municipale pour le district 1 et non le district 2.