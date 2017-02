Relevez le Défi du Club bon coeur

Alexandre Henry, Kinésiologue pour le Club bon cœur de Charlevoix, invite les Charlevoisiens à relever le Défi de cette huitième édition du Défi Bouger en cœur qui se déroulera du 1er au 22 mars. « Il s’agit d’atteindre les recommandations nationales pour l’activité physique qui est d’effectuer 150 minutes d’activité physique par semaine pendant trois semaines », dit-il en conférence de presse. Un objectif qui peut sembler modeste, sauf quand on sait que seulement 15 % de la population canadienne atteint ou dépasse ces recommandations.

Une nouveauté cette année, on ne tient plus seulement compte du nombre de pas marchés dans la journée lors des activités quotidiennes, mais aussi du temps consacré à d’autres activités physiques dites sportives comme le judo, le vélo ou le ski par exemple.

Ceux qui réussiront leur Défi courront la chance de gagner des prix offerts par tirage au sort lors de la Fête santé et vie, le 1er avril. Les prix consisteront en un programme d’accompagnement avec un kinésiologue, des laissez-passer pour un Midi-Santé et des podomètres.

La période d’inscription est en cours jusqu’au 23 février. Il n’y a qu’un seul tarif d’inscription, soit 20 $, qui comprend la carte de membre du Club, une fiche de suivi de vos activités physiques quotidiennes, l’accès à toutes les activités de motivation chaque mardi soir telles qu’une sortie en plein air, un circuit d’entrainement intérieur, du Taïchi Chuan, ou encore un atelier antistress. Pour s’inscrire, contactez le Club au 240-9999 ou sur le site web au www.clubboncoeur.com ou encore, rendez vous au local du Club au 23 rue Racine à Baie-Saint-Paul.

Le Défi Bouger en cœur a pour but d’améliorer la santé par l’atteinte d’objectifs personnels et s’adresse aux individus, aux couples ou à des groupes d’amis et même à des groupes de collègues de travail.

Marie Sweeney, responsable de la santé et sécurité au travail au Fairmont Le Manoir Richelieu, a réussi à rassembler une vingtaine de personnes sur son lieu de travail pour faire le Défi l’an dernier. Une expérience très positive selon elle. « On a embarqué dans le défi. On a fait un club de marche pour se motiver à marcher et encore aujourd’hui, il y a des gens qui vont marcher sur l’heure du dîner », confie-t-elle en ajoutant qu’elle veut proposer le Défi de cette année à ces collègues et en réunir encore plus que l’an dernier.

Une nouvelle image

Grâce à un généreux don pour sa campagne 2016-2017 de collecte de fonds, le Club bon cœur a maintenant de nouveaux dépliants et une image renouvelée. On peut distinguer sur la couverture du dépliant des marcheurs et une pomme, les deux associés à la nature et à la santé. « Les Impressions Charlevoix, au lieu de nous donner de l’argent, nous ont généreusement fait ces dépliants avec de nouvelles images et un nouveau concept graphique », explique Francine Thibeault, fondatrice du Club bon cœur de Charlevoix.