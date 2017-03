Reine de Charlevoix 2017

Crédit photo : Claude Boulet

C’est devant une salle comble au Centre des loisirs de Saint-Siméon que Francine Girard a été couronnée la Reine des reines de Charlevoix, édition 2017.

Mme Girard représentait Saint-Aimé-des-Lacs et a été élue par un tirage au sort de capsules au cours de lequel le suspense a permis de faire monter l’adrénaline alors que sa plus proche opposante, la candidate Josée Lizotte avait aussi accumulé quatre capsules. Les reines des Éboulements une et Saint-Hilarion deux ont complété le tableau.

Outre Josée Lizotte qui représentait Saint-Siméon, les autres aspirantes étaient Maude Simard Saint-Hilarion et Daphnée Tremblay, les Éboulements. Pour cette dernière, un autobus avait même été nolisé afin de lui apporter un support.

Appelé à commenter l’événement, le coordonnateur Alexandre Martel s’est dit plus que satisfait de la participation des citoyens de Saint-Siméon et des autres municipalités : « Nous nous attendions à accueillir 175 personnes et nous avons eu 210 entrées payantes. C’est vraiment au-delà de nos espérances et nous en sommes très fiers ».

Le rendez-vous annuel de la Reine des reines se tiendra en 2018 dans le royaume de la mairesse Claire de Gagnon, de Saint-Aimé-des-Lacs.