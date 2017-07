Les regards de Laurie Marois

C’est devant une foule de regards, ceux des amateurs d’art, mais aussi ceux des animaux peints de façon très réaliste sur ses toiles, que l’artiste peintre Laurie Marois a présenté ses œuvres au public samedi dernier.

Par Gilles Fiset

Même si le vernissage se déroulait le samedi 22 juillet, cela fait déjà deux ans que les tableaux de Mme Marois ornent les murs de la Galerie de la rue Saint-Jean-Baptiste. « On n’avait jamais vraiment fait de vernissage et on trouvait que le moment était venu de faire quelque chose de particulier pour souligner la présence de mes œuvres sur les murs de la galerie », explique l’artiste originaire de Normandin, au Lac-Saint-Jean.

Son sujet de prédilection, les animaux, elle l’a découvert au hasard d’une commande. « Au début, je peignais d’autres sujets, comme de fruits qui tombent dans l’eau, mais déjà d’une façon très réaliste. J’ai alors eu la commande de peindre une vache un peu colorée. Je l’ai fait un peu à reculons, mais ça m’a permis de découvrir que j’aimais peindre des animaux », relate l’artiste, qui s’est inspirée d’un courant de la décoration intérieure pour créer. « À ce moment-là, les créateurs s’inspiraient du neutre, de la peinture neutre sur les murs par exemple, et ils ajoutaient des touches de couleur avec des articles de décoration comme des coussins ou des lampes », explique Mme Marois, qui a commencé à peindre ses animaux en monochrome pour ensuite y ajouter une touche de couleur. « Mes toiles sont un mélange de perfection et de laisser-aller. Je veux un équilibre entre les deux. Je peins d’abord l’animal de la façon la plus réaliste possible avec des blancs et des noirs très purs, en portant une attention particulière au regard des animaux. Puis, je me laisse aller avec la couleur. Je lance les couleurs sur la toile et j’assume le résultat, dit-elle. Cette touche finale, c’est comme ma marque, mon style. C’est drôle à dire, mais sans ce laisser-aller, c’est comme si ce n’était pas parfait », confie l’artiste.

L’artiste à gauche avec la galeriste Guylaine Fournier.

Laurie Marois peint professionnellement depuis moins de quatre ans, après avoir enseigné les arts plastiques pendant plusieurs années. La popularité de ses toiles auprès du public a permis à l’artiste de se consacrer entièrement à sa création.