Redorer le blason régional au hockey

Pour l’arbitre Danny Marcoux, la région doit prouver aux ligues que ses jeunes sont capables de jouer au hockey dans les règles de l’art. Pour ce faire, selon lui, il faudra être patient, discipliné et… intelligent.

Danny Marcoux ne croit pas que les joueurs de Charlevoix soient plus indisciplinés qu’ailleurs, mais qu’un préjugé négatif plane sur la région. « Charlevoix est inscrit en rouge dans la tête des dirigeants de ligues de hockey depuis la mêlée générale de novembre dernier pendant une partie du junior », affirme-t-il.

L’arbitre de 31 ans d’expérience est vexé de la demande des ligues d’avoir quatre arbitres sur la glace au lieu de trois lors des matchs locaux pour le midget, entre autres. « Est-ce qu’ils pensent qu’on a de moins bons arbitres ici dans la région et c’est pour cela qu’il en faudrait plus lors des matchs? », s’insulte-t-il. D’ailleurs, c’est lui qui a refusé que ses arbitres se présentent au match du midget d’il y a deux semaines, lequel a dû être annulé par manque d’officiels disponibles. « Si les ligues veulent qu’on ait plus d’arbitres durant les matchs, qu’elles les fournissent », s’insurge-t-il.

Pour s’assurer que les jeunes ne soient plus pénalisés par un quelconque manque d’arbitres à l’avenir, Danny Marcoux est allé de l’avant. « J’ai contacté le responsable de la ligue de Beaupré et on a pris une entente. Tous les arbitres de la Côte-de-Beaupré, de Baie-Saint-Paul et de Clermont peuvent être appelés pour Charlevoix comme pour la Côte-de-Beaupré. J’espère que ça va régler le problème », dit-il.

Selon le chef arbitre de Charlevoix-Est, il va falloir s’armer de patience et travailler sur la discipline de nos joueurs pour redorer le blason de la région. « Il faut être plus intelligents [que les autres ligues] et pour ça, il faut être encore plus disciplinés que les autres équipes durant les matchs », pense-t-il. L’organisation du hockey mineur dans Charlevoix doit donc commencer dès le niveau novice à faire prendre de bonnes habitudes à ses joueurs, selon le chef arbitre. « J’ai déjà demandé à mes arbitres d’être très sévères au niveau du novice en ce qui concerne les coups de bâton, le problème majeur qui entraine bon nombre de punitions. Comme ça, on va avoir toute une génération de hockeyeurs habitués à ne pas en donner », confie M. Marcoux.