Réal Asselin sollicite un 7e mandat comme conseiller municipal à Clermont

Réal Asselin souhaite toujours s’impliquer comme conseiller municipal du district numéro 4 à Clermont. Après six mandats, M. Asselin a acquis une bonne expérience et veut en faire profiter les citoyens de Clermont.

Réal Asselin est un touche-à-tout et aime le contact avec les gens. « Je me suis occupé des loisirs pendant 20 ans. J’ai maintenant dans mon mandat la voirie municipale, les infrastructures et les relations de travail. Le maire Jean-Pierre Gagnon m’a demandé de poursuivre mon engagement. Nous nous entraidons beaucoup, nous avons un bon climat au sein du conseil municipal. Je souhaite que l’expérience acquise me permette de me dépasser et d’aller de l’avant afin de relever les défis de taille qui nous attendent ».

Âgé de 69 ans, M. Asselin a toujours du temps pour s’impliquer comme bénévole dans les différentes activités. « Je suis conseiller municipal depuis plus de 25 ans et j’ai toujours le goût de le faire. Ma disponibilité, mon dévouement, mon intégrité et ma franchise sont des valeurs que je mets au service des électeurs et électrices de mon quartier ».

Jusqu’à maintenant aucun autre candidat ne s’est manifesté pour ce district en vue des prochaines élections municipales du 5 novembre.