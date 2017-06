Une randonnée au pays d’Élie, dans la vallée des Prophètes

Crédit photo : Véronimot

Dans l’arrière-pays charlevoisien, le nom de certaines montagnes fait nécessairement référence à l’histoire de la région. On apprend par exemple dans la Revue d’histoire de Charlevoix no 85 que le nom du mont Élie, dont le versant ouest est situé dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, « renvoie directement au prénom d’Élie Dufour, un guide actif dans le secteur […] au début des années 1930 ». Cependant, « différentes versions d’une cérémonie officielle où l’appellation est finalement donnée à la montagne » laissent planer un doute quant à savoir qui a véritablement voulu honorer Élie Dufour. Est-ce le Monseigneur Félix-Antoine Savard, auteur du fameux roman du terroir Menaud, maître-draveur ? Les écrits divergent et « cette histoire devient un peu légendaire et contribue encore au mystère symbolique de la nomination du mont Élie ».

Avec le temps et l’oubli, le nom du mont Élie est passé « d’une référence à un guide à celui des Saintes Écritures », lorsque des membres de la Fédération québécoise de la montagne ont exploré le secteur au début des années 1970. « Croyant que le nom de la montagne réfère simplement au prophète Élie, ces derniers le mettent en compagnie de deux autres prophètes de l’Ancien Testament en l’occurrence Jérémie et Isaïe en nommant ainsi la montagne avoisinante. » On parlera alors ensuite de la vallée des Prophètes.

Avis aux randonneurs aguerris, le sentier du mont Élie, situé à environ 40 km de chemin forestier au nord de Clermont, dans la zec du Lac-au-Sable, a été complété au cours de la dernière année et il donne maintenant plus facilement accès au sommet de la montagne, dont la plus haute section s’élève à 1038 mètres. Son ascension (8 km) exige près de trois heures de marche et il est possible de faire une pause ou du camping sauvage à l’abri aménagé au lac Éclair, situé au kilomètre 6. Une tour à feu ainsi qu’une ligne électrique en provenance de Maniq-Cinq, érigées à différents moments et aujourd’hui détruites, ont laissé des traces sur la montagne. Certaines sections du sentier sont plutôt boueuses, mais des détours ont été aménagés et des bottes de marche imperméabilisées ainsi qu’une bonne dose de volonté suffisent pour compléter le trajet.

La vue tout en haut, sur le mont Isaïe-Jérémie et la coulée de la Grosse Épinette, détrône à certains égards ce que d’autres montagnes de la région, beaucoup plus fréquentées et moins sauvages, ont à offrir. « [Les prophètes] invitent ainsi les visiteurs à se recueillir, à chercher la paix tout en gardant ce secteur éternellement empreint de son cadre naturel profondément attirant et inspirant ».

Pour en savoir plus : zeclacausable.reseauzec.com/le-mont-elie.