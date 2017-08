Une randonnée guidée pour inaugurer le sentier Louise-Gasnier

Crédit photo : Archives E. Bernier

La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François invite les Charlevoisiens à participer à l’inauguration du sentier Louise-Gasnier le samedi 26 août, qui a récemment été complété par la construction de deux nouvelles passerelles suspendues. Une randonnée guidée est organisée lors de cet événement, qui fait partie des festivités du 150e anniversaire du Canada.

En effet, plusieurs communautés à travers le Canada se rassembleront simultanément afin de célébrer le raccordement complet du Grand Sentier et le 25e anniversaire du sentier Transcanadien. Le sentier Louise-Gasnier reliera le sentier Gabrielle-Roy Est et le sentier Gabrielle-Roy Ouest. Il s’ajoutera donc au sentier national au Québec.

La randonnée guidée se fera de 9 h à 12h30. Les gens sont invités à se rendre à la halte paysagère à l’intersection de la route 138 et de la rue Principale à Petite-Rivière-Saint-François. Un autobus se rendra de cet endroit jusqu’à la nouvelle halte située près du gîte du Creux du Nord.

Des représentants officiels prendront la parole au début de l’activité vers 9 h. Par la suite, les participants se rendront jusqu’aux passerelles où une cérémonie d’inauguration est prévue et un goûter à saveur régionale sera servi. Puis, les participants reprendront le sentier jusqu’à la halte paysagère. Le sentier linéaire s’étend sur une distance d’environ 4,8 kilomètres.