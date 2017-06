Rando héliportée sur le pourtour du cratère de Charlevoix!

Crédit photo : Pierre Bouchard

« Si j’avais les ailes d’un ange, je partirais pour… le mont des Morios! » aurait pu écrire et chanter notre barde national s’il avait été plus familier avec cette montagne prodigieuse et les parages du pourtour du cratère de Charlevoix. Puis ce n’est pas très loin de Québec… quoique ça ne rime pas trop avec!

Il y a bien un sentier qui permet d’atteindre le sommet du mont des Morios (930 m), ce promontoire céleste de granite et de toundra qui règne souverain sur l’astroblème charlevoisien, soit un aller-retour vertigineux d’une douzaine de kilomètres qu’on effectue depuis le lac Boudreault, au fin fond du pays de Menaud. Même qu’on peut désormais prolonger le plaisir ainsi que la randonnée par-delà ce sommet atmosphérique et poursuivre vers les monts du Lièvre (966 m), de la Perdrix (954 m) et du Gros Castor (959 m), autant de belvédères périscopiques, pour ensuite redescendre sur un sentier réalisé en 2014 jusqu’au lac Boudreault qui passe, lui, par les chutes de la rivière des Îlets, un affluent de la rivière du Gouffre. Une boucle de près de 30 bornes irrésistiblement épique, tonique et panoramique! Mais menottés par des contraintes temporelles et, en toute franchise, surtout tenaillés par le désir de contempler notre coin de paradis depuis une nouvelle perspective, celle des oiseaux, nous avons plutôt opté pour la voie des airs et ainsi troqué les plumes célestes de l’hymne « charleboisien » pour les pales et rotors d’Héli-Charlevoix afin de nous évader d’un calendrier surchargé et de partir pour… le mont des Morios!

Coupant court à l’approche somme toute laborieuse vers le lac Boudreault — un trajet en voiture depuis Baie-Saint-Paul par le village de Saint-Aimé-des-Lacs et le chemin Pied-des-Monts qui s’étire sur 65 bornes et dure plus d’une heure — et escamotant une ascension éreintante d’une couple d’heures mais ô combien jouissive, le corbeau mécanique d’Héli-Charlevoix met 10 minutes pour relier son nid, à l’intersection des routes 138 et 381, au sommet des Morios, séparés par une vingtaine de kilomètres à vol d’oiseau. Ce voyage, expérientiel et sensationnel à souhait, justifie à lui seul la dépense rondelette et p’tite gâterie! Dès qu’on quitte le plancher des vaches, lévite et gagne de l’altitude, la féérie opère! La vallée du Gouffre se dessine alors avec les méandres de la rivière à saumons qui s’insinuent au sein d’une mosaïque bigarrée de tous les jaunes et verts, cultures et pâturages du fameux terroir charlevoisien. L’hélico remonte ensuite la vallée et enfourche le Cap-Martin, les champs se faisant plus rares parmi les arpents boisés pour céder finalement le terrain à une multitude de lacs, auréolés de conifères, pessières ou tourbières. C’est alors qu’on file vers les palissades contenant le cratère au nord ainsi qu’à l’est, buvant le récit à teneur astronomique du pilote avec preuves à l’appui, qu’on commence à saisir l’ampleur du drame qui s’est déroulé ici. On s’approche de ces colosses de roc puis on salue au passage des membres illustres de cette impressionnante brigade imperturbable : les monts du Lac des Cygnes (968 m), du Four (980 m), du Lac à l’Empêche (935 m) et Eudore-Fortin (950 m). Soudain, la tronche du mont des Morios apparaît sous les patins de notre aéronef. Nous nous posons côté cratère sur la crête de granite poli et dénudé de plus d’un kilomètre, l’échine d’un mastodonte formidable : atterrissage improbable et surréaliste! Nous remercions le pilote, agrippons nos sacs à dos puis sortons de l’oiseau métallique : « À demain matin! »

Héli-Charlevoix, en plus de diverses excursions d’observation, offre toute l’année plusieurs « forfaits d’aventures » ayant comme toile de fond le pourtour du cratère de Charlevoix et le mont des Morios, enclave de terres publiques administrée et régie par l’Association loisirs, chasse et pêche du territoire libre — secteur Pied-des-Monts. Tandis que plusieurs optent pour un aller-retour avec brève escale au sommet le temps de prendre conscience de l’échelle du spectacle naturel se déroulant sous leurs yeux et de respirer l’air frais (25 minutes) ou s’y font larguer le temps d’un pique-nique préparé avec les délices du terroir régional puis cueillir à nouveau, nous y allons pour une autre version du forfait « Les splendeurs au sommet des Morios » avec le dessein de marcher jusqu’au sommet du Gros Castor, d’y savourer une fondue chanko nabe à la plein air et… de bivouaquer sur le bord du cratère!

La rando de 7 km stimule et émerveille. Nous avançons en équilibre sur l’arête vertigineuse des Morios; ses panoramas à couper le souffle tous azimuts nous donnent le torticolis. Au terminus nord du sommet longiligne et mirador gigantesque, où panneaux de signalisation invitent à descendre au lac Boudreault ou à rejoindre « Les Chutes » par les monts du Lièvre, de la Perdrix et du Gros Castor, nous demeurons high et poursuivons vers ces îlots déserts et hallucinants de l’archipel de toundra qu’on retrouve dans Charlevoix. Le sentier, plus raboteux et visiblement foulé par moins de semelles ici, franchit les têtes d’étroites coulées qui séparent ces sommets chauves, nous envoyant ainsi une centaine de mètres plus bas évoluer dans le sapinage. À la descente du mont de la Perdrix, on intègre le décor fantomatique du brûlis du grand feu de 1999. Les troncs gris des épinettes morts émergeant çà et là parmi les flots chlorophylliens confèrent au paysage un caractère insolite. La forêt qui y reprend ses droits occulte le tracé par endroits et requiert vigilance. Après avoir franchi une dernière coulée, la plus « profonde », à quelque 850 mètres d’altitude, nous amorçons l’ascension vers le sommet du Gros Castor qui s’agrippe aux flancs d’une falaise. Ultimes efforts puis, 3 heures après avoir atterri sur la crête des Morios, nous y découvrons un jardin fleuri et une terrasse en dalles de roc qui surplombe le lac éponyme, l’astroblème et le fleuve… un perchoir idyllique!

Il serait bien de poursuivre vers la rivière des Îlets et ses chutes. Mais pour l’instant, nous savourons ces moments magiques procurés par les ailes d’un ange…

Cratère météoritique de Charlevoix

D’un diamètre d’une cinquantaine de kilomètres, partiellement submergé par le Saint-Laurent au sud et dominant majestueusement la terre ferme au nord, l’astroblème charlevoisien résulte de l’impact d’une météorite venue frapper avec vélocité et violence sidérantes notre coin de pays. C’est le onzième plus grand site d’impact identifié de la planète et le troisième au Canada, derrière les cratères de Sudbury et Manicouagan. Véritable don du ciel, cette collision intersidérale survenue il y a quelque 400 millions d’années a rendu le peuplement et l’agriculture possibles dans Charlevoix. C’est aussi à ce choc prodigieux que nous devons la création des paysages époustouflants et biotopes diversifiés qui font la renommée de la région! Pas pour rien que l’UNESCO l’ait désignée Réserve de la biosphère en 1989, que la Sépaq y ait érigé deux parcs nationaux, le bon Eudore Fortin bûché sa légendaire Traversée de Charlevoix et la bande de l’Association du territoire libre — secteur Pied-des-Monts construit les sentiers conduisant au mont des Morios, sentinelle des sentinelles sur le pourtour de ce cratère providentiel…

Association loisirs, chasse et pêche du territoire libre — secteur Pied-des-Monts (http://www.association-pieddesmonts.com)

Fondée en 2001 pour contrecarrer les ambitions territoriales teintées d’exclusivité d’une pourvoirie établie dans la région, cette initiative citoyenne veille au développement des activités de plein air au sens large du terme sur ce territoire sauvage faramineux ainsi qu’à préserver son accès universel. La carte de membre qui permet de s’adonner à toutes les activités sur ses pistes, sentiers et plans d’eau coûte 5 $ par année. Le territoire considérable se déploie du mont des Morios et de la montagne La Noyée, parties intégrantes du pourtour du cratère d’impact charlevoisien, jusqu’aux limites des municipalités de Notre-Dame-des-Monts et Saint-Aimé-des-Lacs, au sud; de la zec des Martres et du parc national des Hautes-Gorges, au nord. La construction du réseau de sentiers pour la randonnée pédestre a commencé en 2002 avec le segment conduisant au sommet du mont des Morios (alias le Gros Mont) — c’est en raison de l’abondance sur la montagne de ces papillons bruns à bande marginale blanche, les morios (Nymphalis antiopa), que la Commission de toponymie du Québec a retenu le poétique oronyme — et celui qui mène aux chutes de la rivière des Îlets. Diverses phases intermédiaires ont été nécessaires avant la complétion en 2014 de cette boucle de 30 km, certes l’un des sentiers pédestres les plus gratifiants de l’est de l’Amérique du Nord. Ces réalisations et efforts ont d’ailleurs valu au président et âme dirigeante de l’organisme sans but lucratif, le très dévoué Gaétan Girard, le Prix Sentiers 2015, honneur décerné par la Fédération québécoise de la marche. Vive le Territoire libre!