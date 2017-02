Ramassage de la neige: BSP cherche des solutions

La ville de Baie-Saint-Paul envisage actuellement différentes solutions pour le ramassage de la neige dans ses rues, les dépotoirs à neige municipaux étant presque pleins. « La situation est sous contrôle, mais il faut prévoir. On est à la mi-février, il reste au moins un mois à recevoir de la neige. Il faut donc se préparer en conséquence », affirme le maire Jean-Fortin lors de la dernière assemblée municipale. « Cette année, il y a plus de neige et le dépotoir à neige de Sainte-Anne est plein, tandis que celui du secteur Trensim est rempli à près de 70 %. En plus, il y a des terrains sur lesquels on ne peut plus envoyer de neige dessus, car il y en a trop d’accumulée », ajoute le maire.

Les solutions envisagées jusqu’à maintenant comprennent l’utilisation de dépôts temporaires sur des terrains vacants ainsi que le rétrécissement de certaines rues à certains endroits, la neige y étant accumulée sur les côtés.