Les Rafales offrent tout un spectacle en cheerleading

Les Rafales de l’école secondaire du Plateau ont démontré leurs talents lors de leur spectacle de fin d’année, qui servaient aussi d’évaluation. Les spectateurs ont eu droit à des démonstrations de pyramide, de gymnastique, de stunts et de coed. Cette soirée a aussi permis de dévoiler les gagnants du Gala méritas.

Rappelons que les étudiantes et quelques étudiants qui pratiquent le cheerleading évoluent au sein d’une concentration, qui a débutée en 2013-2014. Dans la catégorie cheerleader de l’année, Audrey-Ann Deschênes s’est distinguée au premier cycle. Florence Caron est la gagnante pour le deuxième cycle.

Pour la classe de l’athlète qui s’est le plus améliorée, la médaille a été remise à Coralie Gaudreault (premier cycle) et Sandrine Savard (deuxième cycle). Les entraîneurs Daniel Dallaire et Marion Girard ont aussi désigné des héros obscurs pour récompenser des athlètes qui évoluent dans l’ombre. Au premier cycle, les gagnantes sont Marguerite Murray et Joanie Lavoie alors que Michel est le gagnant du deuxième cycle.

Deux équipes de stunts se sont aussi distinguées. Il s’agit de celle d’Andrey-Ann Deschênes, Sarah-Ève D.B., Anaïs Dallaire et Jessica Tremblay (premier cycle) et l’équipe de Sandrine Savard, Corinne Savard, Laurence Tremblay, Ophélie Chouinard et Kim Girard (deuxième cycle).