Qu’arrivera-t-il des comptoirs Desjardins?

La direction de Desjardins analysera l’avenir des comptoirs de Cap-à-l’Aigle et de Saint-Fidèle : on les garde ou on les ferme?

Selon les informations obtenues par Le Charlevoisien, les orientations seront données en avril prochain dans le cadre de l’assemblée générale annuelle. La faillite de la Coop Saint-Fidèle rend impossible l’accès aux locaux de Desjardins. « À Saint-Fidèle, nous sommes fermés jusqu’à nouvel ordre en attendant de voir ce que le syndic fera avec le magasin général. Puisqu’il n’y a pas de possibilité avec un accès par une porte extérieure, nous ne pouvons dispenser de services. Les membres peuvent obtenir toutes les informations dans nos établissements de La Malbaie », explique Julien Tremblay, directeur général.

Quant à Cap-à-l’Aigle, la vente de Place l’Aiglon force aussi Desjardins à revoir ses services. « Les comportements des gens ont vraiment changé au cours des dernières années. Notre bail prenait fin le 30 mars, mais nous avons demandé une extension des délais au 30 juin, moment où nous allons libérer les lieux. Quels gestes nous poserons? Nous en ferons part aux membres lors de notre assemblée », a conclu M. Tremblay.