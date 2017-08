« Notre projet de parc de la biodiversité était presque signé »

Sylvain Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix-Est et maire de Saint-Siméon, a profité du passage de Sylvain Roy, député de Bonaventure, critique de l’opposition officielle en matière de forêts, de faune et de parcs, aussi responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, pour lui faire part de quatre revendications.

D’entrée de jeu, le préfet a mis sur la table le fait que le projet de la MRC visant la création d’un nouveau parc de la biodiversité sur le territoire de Saint-Siméon Baie-Sainte-Catherine, presque signé sous le gouvernement de Pauline Marois, n’a pas évolué depuis l’arrivée du gouvernement de Philippe Couillard. « Cette réserve a été créé et elle a un temps dans la durée de l’entente. Ce nouveau parc national dans Charlevoix créerait une cinquantaine de jobs dans une région qui en a tant besoin », explique-t-il.

Il ajoute que ce parc, le 4e après les Grands Jardins, les Hautes-Gorges et le Parc marin du Saguenay, se situerait au cœur de la route des croisières aux baleines, une des destinations touristiques les plus courues, et deviendrait un attrait international quant aux aires protégées.

« Il est clair que ce projet de parc de la biodiversité se retrouvera en haut liste en vue de la prochaine campagne électorale au Québec. Car j’ai fermement l’intention de demeurer maire de Saint-Siméon et préfet de la MRC de Charlevoix-Est lors des élections cet automne ».

Comme 2e demande, M. Tremblay croit que la papetière de Clermont doit bénéficier d’un tarif d’électricité avantageux afin de permettre à Produits forestiers Résolu de demeurer compétitif sur la scène internationale. « Nous avons besoin de cette aide pour faire face à l’ALÉNA et protéger les 150 emplois de Clermont », dit-il.

Il ajoute, comme 3e revendication, que l’augmentation démesurée des prix des baux de villégiature doit être revue et abaissée : « Il est anormal que la facture de location passe de 200 $ à 1200$ dans certains cas au cours des prochaines années. Pour moi, c’est une imposition déguisée. C’est prendre 1 000 $ dans les poches des gens. Ça rapporte quoi au gouvernement ? Éponger le déficit ou emmerder la classe moyenne ? Car c’est la classe moyenne qui est propriétaire des chalets et les gens n’auront plus les moyens d’absorber la hausse de coût ».

Hautes-Gorges

Le préfet Tremblay a aussi profité de l’occasion pour aborder la question de l’électrification du parc des Hautes-Gorges. « Nous savons que ce projet est une priorité. Les informations que nous avons est que le parc ouvrirait l’hiver prochain mais nous n’en savons pas plus. Nous, à la MRC, avons rencontré le nouveau directeur et on attend les développements », a-t-il soutenu.

Questionné au sujet de la présence de M. Roy, le préfet a conclu : « Parler à l’Opposition officielle sert à mettre de la pression sur le gouvernement, c’est bien sûr. Le Parti québécois cherche à comprendre des choses à un an des élections et à améliorer sa plate-forme électorale. Je reviens sur le fait que le parc de la biodiversité est la priorité, de Saint-Siméon et de la MRC », conclut le préfet.