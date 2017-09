Projet de ferme Pierre du Moulin: un succès!

Plus de 90 % des 500 hectares de terre ont été récoltés ou sont sur le point de l’être. Il s’agit d’une belle réussite pour le projet d’agriculture biologique de la ferme Pierre du Moulin.

Par Gilles Fiset

Au mois de mars dernier, Rudy Laixhay et Jean Labbé annonçaient le début du projet de ferme Pierre du Moulin. L’objectif était de remettre en état près de 500 hectares de terres en friche pour y faire de l’agriculture biologique. Presque 6 mois plus tard, les deux hommes peuvent être fiers du travail accompli : plus de 90 % des terres ont été récoltées où sont sur le point de l’être. « Même si je ne serai pas tranquille tant que les grains ne seront pas dans les silos à la fin de septembre et qu’on aurait aimé, bien sûr, atteindre les 100 %, c’est vraiment encourageant; on a des champs extrêmement prometteurs ».

Une réussite donc, malgré les aléas de Dame Nature. « On a eu un printemps relativement difficile, ce qui nous a occasionné trois semaines de retard, et beaucoup de sécheresse par la suite durant l’été. Heureusement, la pluie nous a rattrapés dernièrement et ça a fait du bien aux cultures », explique Roselyne Gobeil, agronome pour la ferme Pierre du Moulin.

Ce sont des pousses de blé, d’orge et d’avoine mélangés à des pois ainsi que du chanvre qui sont récoltés dans les champs. Les céréales vont servir principalement à nourrir les animaux des Viandes biologiques de Charlevoix, tandis que le chanvre servira à faire… de l’huile. « Le marché de la fibre de chanvre est peu développé au Québec alors on vend les graines à une entreprise de l’Ouest canadien qui en fait de l’huile. Toute la récolte est déjà vendue », affirme Mme Gobeil.