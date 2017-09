Le programme Accès-Loisirs : des loisirs accessibles à tous

Crédit photo : Archives

La pratique d’activités physiques pour se maintenir en santé doit être accessible pour tous et c’est ce que propose le programme Accès-Loisirs. Les parents qui ont un budget plus serré peuvent s’inscrire et inscrire leurs enfants à diverses activités

Toutes les municipalités de Charlevoix offrent des loisirs gratuits aux personnes éligibles à ce programme notamment le yoga, le zumba, le spinning, le workout, l’aquaforme, les bains libres, le cardio-poussette, l’entraînement en salle et plus encore. La programmation complète des activités se trouve sur le site Internet de la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est.

Pour être admissible au programme, le revenu familial annuel (avant impôt) ne doit pas dépasser les maximums autorisés dans le tableau ci-dessous. Les personnes doivent se référer à la ligne 199 de leur déclaration de Revenu Québec. Pour la vérification des revenus, il est important d’apporter le dernier rapport d’impôt lors de l’inscription. Le principe de confidentialité sera respecté.

Nombre de personnes par famille Revenu familial 1 21 000 $ 2 27 000 $ 3 32 000 $ 4 37 000 $ 5 42 000 $ 6 47 000 $ Plus de 6 52 000 $

Pour de plus amples informations, communiquez avec Émilie Dufour au 418-435-2639 poste 6990.