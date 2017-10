Programmations Variétés du Domaine Forget: Place à Matt Holubowski et Aliocha

Crédit photo : Le Petit Russe

(EB) Intéressante dyade que celle composée par Matt Holubowski et Aliocha. Les deux artistes qui fraient dans les mêmes eaux se succèderont sur la scène du Domaine Forget le dimanche 8 octobre à 20h. Le second assurera la première partie du premier, une soirée qui s’annonce musicalement palpitante.

Avec Solitudes, Matt Holubowski réunit un florilèege des chansons directement inspirées de ses riches expériences de voyage. Sur scène, elles s’incarnent avec verve, grâce à l’apport de 4 musiciens. La voix singulière de l’auteur compositeur et interprète que la Voix est allée chercher dans l’underground, mais qui aurait sans doute fait son chemin vers la lumière, est reconnaissable entre toutes. Son premier album, Old Man, entièrement fait maison aux côtés de son grand complice, le jeune réalisateur Connor Seidel, est sortie en 2014. Matt Holubowski y signait déjà les textes et la musique, tout en y jouant de la guitare, du ukulélé, de la mandoline et de l’harmonica.

Aliocha, comédien et jeune auteur-compositeur-interprète au magnétisme tout particulier, assurera la première partie du spectacle. Promis à une progression en flèche, le jeune homme se mérite déjà des éloges outre-atlantique. Une chance unique de le voir ici chez vous!

Informations et réservations au 418-452-3535 ou www.domaineforget.com pour tous les détails.