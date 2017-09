Programmation Variétés du Domaine Forget: le Wendigo de Désilets

Avec 3 albums au compteur, Alexandre Désilets a eu une envie, celle de revisiter quelques-unes de ses chansons existantes en leur offrant une orchestration étoffée grâce à l’apport de 12 musiciens.

Enregistré au Studio 12 de Radio-Canada, l’album orchestral tiré de son propre répertoire abondamment ponctué de chansons virales prendra vie sur scène au Domaine Forget le 16 septembre à 20h. Planantes, lancinantes, parfois sombres, les chansons proposées par Alexandre Désilets sont résolument contemporaines et portent le spleen du 21e siècle, ses dérives, ses écueils, mais aussi ses grands élans. Sur scène, Désilets est emporté et intense et ses musiciens le suivent avec joie, donnant une ampleur nouvelle à ses désormais classiques l’Éphémère, Renégat, Crime parfait et autres Fancy ghetto.

Désilets et ses musiciens seront précédés sur scène par l’auteure compositeure et interprète MCC, pour Marie-Claudel Chénard, finaliste du Cabaret Festif! De la relève et membre du projet Destination Chanson-Fleuve cet été. Ses chansons dépouillées vous toucheront droit au cœur.

Le spectacle est une présentation de la Microbrasserie Charlevoix. Informations et réservations au Domaine Forget au 418-452-3535 ou sur le site domaineforget.com