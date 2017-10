Programmation Variétés du Domaine Forget: vous avez dit variétés?

3 événements sont annoncés les 12, 13 et 14 octobre au Domaine Forget et en périphérie. La série Le Domaine en ville présente, ce soir jeudi 12 octobre à 19 h 30, Karim Ouellet qui sera à l’école secondaire du Plateau. Karim Ouellet, qui s’est vite taillé une place de choix dans le cœur des mélomanes québécois avec sa pop imbibée de soul, présentera un spectacle articulé autour de son dernier album, Trente.

Les Grands Explorateurs seront pour leur part de retour le vendredi 13 octobre à 19 h 30. Cette fois, une envolée direction Portugal vous est proposée. Au-delà du porto et des sardines grillées, le Portugal est une mosaïque de monastères en dentelle de pierre, de paysages à couper le souffle et de villes fortifiées, bercée par le fado.

Les amateurs de musique country seront ravis d’apprendre que Guylaine Tanguay s’amène au Domaine. Grâce à son immense talent, sa persévérance et son énergie contagieuse, Guylaine Tanguay s’est bâti un nom et une crédibilité des plus solides dans l’univers country québécois. Accompagnée de ses musiciens, l’artiste fera vivre des moments extraordinaires au public, le samedi 14 octobre prochain à 20 h.

Plusieurs événements sont à mettre à l’agenda des prochaines semaines dont la venue de Samuele le jeudi 19 octobre à 17 h à la Bibliothèque Laure-Conan, Cœur de pirate en formule intime le samedi 21 octobre à 20 h à la Salle Françoys-Bernier et le passage de Brimbelle le dimanche 5 novembre à 14 h aussi à la Salle Françoys-Bernier.